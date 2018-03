« M. Matar Ba, osez affronter le CNG de lutte »

Monsieur le Ministre, les clameurs de révolte, d’indignations et de colères se sont estompées ; après le verdict honteux et decevant du CNG de lutte contre Lac de Guiers II.



On peut donc, désormais, loin des passions et des rancoeurs, se parler en toute responsabilité, avec courage et une claire conscience des enjeux.



Notre souhait, Monsieur le Ministre, notre vœu le plus cher, c’est que vous soyez, enfin, ce ministre des Sports, qui osera mettre un terme au pouvoir tyrannique, exhorbitant et tout aussi anachronique de ce CNG de lutte à l’égo surdimensionné.



Ce CNG de démesure qui nouis frappe, comme atteint d’une folie mégalomaniaque, et avec une violence injustifiée, au cœur même de nos joies.



Le CNG n’est plus loin de devenir un club de vengeurs impitoyables, qui réprime aveuglément, dès qu’il se sent atteint de crime de lèse-majesté !



Comment comprendre la démesure et le grotesque de la sanction infligée à ce malheureux Lac de Guiers, débordé par la déferlante d’une défaite aussi inattendue que douloureuse, et qui a pété les plombs ? Le CNG n’a accordé aucune circonstance atténuante à Lac de Guiers, qui s’est vautré dans l’émotion avec des cris d’orfraie. Là où n’importe quel autre esprit raisonnable aurait laissé passer cette tempête, erreur pardonnable d’un mauvais perdant.



Au contraire, c’est dans une rage dévastratrice que le CNG a voulu laver son « honneur », en infligeant une peine sans commune mesure avec la gravité du « délit ».



De quel droit divin ce CNG se permet-il de nous priver, nous amateurs, du talent admirabe de Lac II pendant une année entière ?



M. le Ministre, refusez de courber l’échine devant la toute puissance (d’argile !) d’un CNG qui n’en fait qu’à sa tête, en Roi des Arènes et Seigneur Impitoyable de la lutte au Sénégal.



Ce sport qui porte l’identité de tout un peuple, ne lui appartient pas. Il faut dissoudre cette structure obsolète de pure vendetta, et installer une vraie fédération de lutte adaptée aux enjeux modernes.



M. le Ministre, vous pouvez être un grand Ministre des Sports du Sénégal, mais d’ores et déjà, soyez ce ministre des Sports qui osera affronter ce CNG qui nous fait à la fois pleurer et rire…jaune !



Juge, partie, et recours en dernière instance, ce CNG omnipotent, omniprésent, ne cesse d’agresser la conscience collective des Sénégalais, des férus de la lutte et de toute la jeunesse sportive de notre pays.

Il faut que cela cesse.









Abass CISSE

Consultant en Communication