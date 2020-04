M. Poulo Sidibé, gérant de dibiterie à Thiès: « Nous ne sommes pas pris en compte par le fonds Force Covid-19 » Il est le gérant d’une des plus grandes dibiteries (vente de viande grillée) à Thiès. En cette période difficile de pandémie du coronavirus, M. Sidibé souffre d’une perte importante de clients, en plus du couvre-feu, qui impose la fermeture de son établissement dès 8h. Un manque à gagner énorme. Mais en plus, révèle-t-il, sa profession n’est pas prise en compte par l’Etat du Sénégal dans le cadre du fonds Force Covid-19, destiné à soutenir les populations impactées par le coronavirus.

« Depuis le 8 mars, nous ne voyons presque plus de clients. Nous avons également perdu toutes nos commandes, parce que nous travaillons également comme traiteur. Mais nous n’avons reçu aucun soutien de la part de l’Etat dans le cadre du fonds Force Covid-19. Et pourtant, nous sommes en règle, nous payons le quitus fiscal et les impôts », a déploré, M. Sidibé, au micro du reporter de Leral.net.



Surtout que, souligne-t-il, « nous allons vers des moments encore plus difficiles avec le ramadan. Nous allons fermer pendant un mois, en plus de ces 2 mois presque d’inactivité ».



