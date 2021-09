MACKY SALL À TOUBA : « Cet hôpital est l’un des plus modernes de l’Afrique de l’Ouest ». Rédigé par leral.net le Dimanche 19 Septembre 2021 à 00:45 | | 0 commentaire(s)|

Après son entretien avec le Khalife Général des Mourides, le Président de la République a devancé le patriarche dans l’enceinte de l’hôpital pour visiter les installations.C’est juste après que la cérémonie solennelle a démarré devant plusieurs chefs religieux et un nombre important de ministres de la République.



« C’est avec plaisir que je procède à l’inauguration de l’hôpital Cheikh Ahmadoul Khadim de Touba... », aura notamment dit le Président Macky Sall dès l’entame de son discours avant de préciser que ce centre hospitalier est l’un des plus modernes de toute l’Afrique de l’Ouest.

