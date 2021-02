MACKY SALL: LA TEMPETE ARRIVE ! Rédigé par leral.net le Mardi 9 Février 2021 à 00:03 | | 0 commentaire(s)|

« Qui sème le vent, récolte la tempête. »



Ne tournons pas autour du pot : aujourd’hui, la question n’est plus de savoir s’il y aura un soulèvement populaire au Sénégal, mais quand ?



Personne ne peut cautionner la violence, mais les violentes manifestations populaires qui ont éclaté ce lundi 08 janvier 2021 dans plusieurs localités de Dakar avec des scènes de chaos étaient parfaitement prévisibles.



La coupe est pleine et le peuple sénégalais est au bord de la rupture.



La détermination de milliers de jeunes prêts à laisser leur vie pour faire face aux forces de l’ordre est le signe d’un basculement. Un avertissement sans frais pour un pouvoir en perdition.



Pour le roi fainéant plongé dans un profond sommeil, et qui croit naïvement que le Sénégal est la propriété des FAYE-SALL, le réveil risque d’être brutal, car tous les ingrédients d’une révolte populaire sont réunis.



Que Macky Sall ne s’y trompe pas : la tempête arrive !



Seybani SOUGOU – E-mail : sougouparis@yahoo.fr

Source : Source : https://www.impact.sn/MACKY-SALL-LA-TEMPETE-ARRIVE...

