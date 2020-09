MAGAL 2020 / Dr. Bousso à Touba: « Il s'agira de protéger Touba et de mettre à l'abri les dignitaires religieux » Rédigé par leral.net le Dimanche 13 Septembre 2020 à 00:25 | | 0 commentaire(s)|



Source : À Touba dans le cadre d'une mission envoyée par le ministère de la Santé et de l'Action sociale, Dr. Abdoulaye Bousso du COUS s'est estimé rassuré au vu des dispositions prises par le district sanitaire de Touba et de Diourbel pour couper la chaîne de transmission, surtout en période de Magal, et lutter contre la propagation du virus de la covid-19. Saluant les efforts déployés sur place et qui ont généré une tendance baissière de la pandémie, Dr. Bousso invitera les populations et les pèlerins, à s'employer davantage pour protéger Touba, ses habitants et ses dignitaires religieux...Source : https://www.dakaractu.com/MAGAL-2020-Dr-BOUSSO-A-T...

