MAGAL 2021- Pape Diop à Cheikh Bass : « La politique c’est une compétition… Wade m’a récemment dit… »

En coalition (une coalition qui n’a pas encore de nom), les leaders politiques de l’opposition, du moins certains d’entre eux comme Pape Diop, Abdoul Mbaye, Mamadou Lamine Diallo, Bruno d’Erneville, Abdoulaye Niane, Mame Diarra Fam, Cheikh Mbacké Dolly etc… ont été reçus successivement par le Khalife Général des Mourides et son porte-parole ce jeudi dans la cité religieuse. C’est d’ailleurs devant ce dernier que le leader de Bokk Gis-Gis donnera le message de la délégation.



Bien à l’aise pour rappeler que la coalition est déjà effective même si elle est sans dénomination officielle, l’ancien maire de Dakar précisera que l’objectif commun est de gagner les prochaines élections. « La politique c’est une compétition lors de laquelle chaque parti défend ses positions et idées. Nous compétirons quand- même dans la paix. Dieu choisit ses élus et quand Il décidera que ce sera nous les prochains, nous le serons. Dieu donne le pouvoir à qui IL veut et quand IL le reprend, il ne sollicite l’avis de personne. Nous sommes en attente de vos prières. »



Il poursuit : « Le Président Wade m’a dit de semer la paix pour ensuite la cultiver. Il nous a dit d’aller vers les populations pour leur parler. »



Dans sa réponse, le porte-parole du Khalife saluera la démarche avant de rappeler que Wade, en son temps, avait demandé que le Khalife des Mourides s’abstienne de donner un Ndigël de vote en sa faveur...

www.dakaractu.com

Source : https://www.dakaractu.com/MAGAL-2021-Pape-Diop-a-C...