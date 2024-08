MAGAL TOUBA ÉDITION 2024 : Le message du Khalife général des Mourides aux talibés

Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, à la faveur du Grand Magal de Touba, a délivré un message. Dans une déclaration en présence de beaucoup de membres de la famille de Serigne Touba, le khalife général des Mourides a rappelé le sens de l’événement, adressé ses félicitations à tout le monde, avant d’inviter les talibés à se rappeler les recommandations et à éviter les interdits.







Comme à la veille de chaque Magal, le Khalife général des Mourides Serigne Mounrtakha Bassirou Mbacké a adressé ses félicitations aux talibés. Mais également profité de l’occasion pour rappeler un certain nombre de points qui fondent les viatiques d’un talibé de Cheikh Ahmadou Bamba, surtout pour la réussite de l’événement. Ainsi, le marabout, dans une déclaration solennelle, peu après 21h, dit inviter les talibés, comme ils le font chaque année en cette période de l’année, le 18 Safar, à redoubler d’efforts dans les actes de bienfaisance. A commencer par le récital du Saint Coran.

Ainsi, il recommande à chacun, dans l’ordre du possible, de lire trois Kamils du Saint Coran. A défaut, le marabout conseille d’en lire un.

Le khalife général des Mourides a aussi demandé aux talibés de rivaliser dans les actes de bienfaisance et de bienveillance afin d’accompagner le fondateur du Mouridisme dans sa volonté de rendre grâce à Dieu et à Son prophète Mouhammad (Psl).

Serigne Touba, affirme le patriarche, est unique. «Toute sa vie durant, il l’a consacrée à Dieu et son prophète (Psl). Serigne Touba n’est pas imitable, mais faisons de notre mieux pour lui ressembler en ce qu’il avait de meilleur. C’est à dire sa soumission à Allah et Son prophète (Psl). Détournons-nous des choses de cette vie, parce que c’est ainsi qu’il le voulait. Avant de le louer, assurez-vous que vous êtes en train de faire ce qu’il voulait. Détournez-vous des choses de ce monde. Tout ce que nous pouvons faire, c’est respecter les recommandations et éviter les interdits, soyons-y. c’est cela la démarche», a passé comme message Serigne Mountakha Bassirou Mbacké. Avant de laisser la parole à son porte-parole.











BMS



Source : https://www.jotaay.net/MAGAL-TOUBA-EDITION-2024-Le...