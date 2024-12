MAIRIE DE DAKAR, UNE TRANSITION DANS L’ATTENTE DES SUITES JUDICIAIRES Rédigé par leral.net le Vendredi 20 Décembre 2024 à 01:09 | | 0 commentaire(s)|

Après la condamnation définitive de Barthélemy Dias, déclaré démissionnaire par le préfet, Ngoné Mbengue, première adjointe, promet de poursuivre les projets prioritaires pour répondre aux attentes des Dakarois. Une nouvelle page s’écrit à la mairie de Dakar. Barthélemy Dias, jusqu’alors maire de la capitale sénégalaise, a été déclaré démissionnaire par le préfet après une condamnation définitive dans l’affaire NDiaga Diouf. En attendant le verdict des juridictions, suite à son recours, c’est Ngoné Mbengue, première adjointe, qui assure l’intérim. Ngoné Mbengue s’est exprimée sur sa prise de fonction temporaire lors d’une interview à la Radio Futurs Médias (RFM). Elle a affirmé sa volonté de poursuivre les projets déjà amorcés par son prédécesseur. « Aujourd’hui, en tant qu’adjointe au maire assurant l’intérim, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour continuer le travail. Et suivre l’agenda que le maire avait laissé, en me focalisant sur tout ce qui est prioritaire pour les Dakarois. » Elle a tenu à rassurer les citoyens sur la continuité des services municipaux et l’exécution des projets prioritaires pour améliorer les conditions de vie dans la capitale. La révocation de Barthélemy Dias fait suite à une condamnation définitive dans une affaire judiciaire remontant à plusieurs années. Selon la législation en vigueur, une telle condamnation entraîne automatiquement la perte des fonctions électives. Cependant, l’ex-maire a décidé de contester cette décision devant les juridictions, espérant un éventuel retour à son poste. En attendant l’issue de ce feuilleton judiciaire, Ngoné Mbengue devra naviguer dans un contexte marqué par des attentes élevées des Dakarois, notamment en matière d’infrastructures, de gestion des déchets et de mobilité urbaine. Cette transition provisoire représente également une période délicate sur le plan politique, les soutiens de Barthélemy Dias et ses adversaires observant de près les évolutions à la mairie de Dakar. L’incertitude plane désormais sur l’avenir de la mairie de Dakar. Si le Conseil constitutionnel rejette le recours de Barthélemy Dias, une élection municipale partielle pourrait être organisée pour désigner un nouveau maire. Dans le cas contraire, Barthélemy Dias pourrait retrouver son poste, ajoutant un nouveau chapitre à cette affaire. Source Logo: SenePlus Primary Section: Politique Archive setting: Unique ID: Alioune



Source : Source : https://www.seneplus.com/politique/mairie-de-dakar...

