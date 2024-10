MALAISE À EMEDIA Rédigé par leral.net le Dimanche 20 Octobre 2024 à 22:46 | | 0 commentaire(s)|

Après cinq mois sans salaire, les employés ont décidé de conserver toute activité pendant une semaine. Cette grève, débutant le 21 octobre 2024, est un cri d'alarme lancé à une direction jugée sourde aux revendications (SenePlus) - Les travailleurs d'E-media ont décidé de suspendre toutes leurs activités pour une semaine à partir du lundi 21 octobre 2024. Cette décision radicale intervient après près de cinq mois sans salaire, selon un communiqué publié par le Syndicat de la Section-Synpics Emedia . Le syndicat dénonce l'inaction de la direction générale depuis la publication de leur précédent communiqué mercredi dernier. Ce "manque de respect et cette absence de considération" signifie, pour les employés, que leurs revendications sont loin d'être satisfaites. La grève s'appuie sur l'article L115 du code du travail sénégalais, qui stipule que les paiements mensuels doivent être effectués au plus tard huit jours après la fin du mois de travail. Passé ce délai, le syndicat affirme que le travailleur est en droit de rester chez lui par faute de moyens. L'appel à la grève concerne l'ensemble du personnel : journalistes, cadres, monteurs, animateurs, photographes, chauffeurs, techniciens et agents de surface. Le syndicat les invite solennellement à suivre ce mot d'ordre pour "le combat de notre dignité". Le communiqué se conclut sur un appel à l'unité : "C'est le moment ou jamais ! Cette violation de nos droits les plus élémentaires doit s'arrêter. Nous et nous seuls pouvons combattre cette injustice." Source Logo: SenePlus Primary Section: Société Secondary Sections: Politique Développement Archive setting: Unique ID: Farid



