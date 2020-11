MALGRÉ UNE VICTOIRE SANS PANACHE, LES LIONS À UN POINT DE CAMEROUN 2022

Une victoire, sans panache. Comme d’habitude en phase de qualification, le Sénégal assure les trois points sans proposer une prestation digne de la première nation africaine au classement FIFA.



Ce mercredi, Aliou Cissé a encore pu compter sur l’efficacité de Sadio Mané, qui retrouvait la Tanière après une longue absence due à la Covid 19.



Auteur d’un but sur penalty et d’une passe décisive pour Opa Nguette, le Lion de Liverpool a une nouvelle fois porté les Lions vers une victoire (2-0) sur le voisin, la Guinée Bissau, en match comptant pour la troisième journée des qualifications de la CAN Cameroun 2022.











































emediasn

Source : https://www.dakarposte.com/MALGRE-UNE-VICTOIRE-SAN...