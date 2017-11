MAOULOUD 2017: Sonatel renforce son dispositif d’accompagnement Le groupe Sonatel a renforcé encore cette année son dispositif mis en place pour un bon déroulement du Maouloud. En effet, pour cette 116e édition, Sonatel a augmenté la capacité de ses réseaux notamment mobile, dans les villes de Tivaouane, Kaolack, Ndiassane et Thiénaba qui abritent l’essentiel des pèlerins, mais aussi dans toutes les localités du pays susceptibles d’accueillir des fidèles.

En outre, pour permettre à la diaspora de vivre en direct ce grand moment de ferveur, Sonatel a mis gracieusement à la disposition des Comités d’organisation, des liaisons spécialisées haut débit pour la retransmission en live des différentes cérémonies sur internet. Des téléphones mobiles avec l’option GFU (Groupe Fermé d’Utilisateurs) sont également mis à la disposition de ses membres pour leur permettre de communiquer gratuitement entre eux.



La Fondation Sonatel accompagne l’Hôpital Abdoul Aziz SY DABAKH de Tivaouane avec d’importants Dons de kits césarienne et de consommables pour le bloc opératoire.



Lors d’une cérémonie symbolique ce samedi 25 Novembre, le Médecin-Chef de Région, le Dr Malick NDIAYE a réceptionné de Mme Aminata Fall Sidibé, Administratrice Générale de la Fondation Sonatel, 100 Kits de césarienne, des consommables constitués de perfuseurs, des ‘’ambu’’ pédiatriques et pour adultes, des sondes, des électrodes et autres matériels médicaux.



Toujours fidèle à sa mission d’accompagner les populations pour un accès à des soins de qualité mais aussi d’aider les infrastructures sanitaires à assurer la disponibilité et l’accessibilité des médicaments, la Fondation Sonatel, a tenu à soutenir l’Hôpital Abdoul Aziz SY DABAKH de Tivaouane. Etablissement Public de Santé (EPS) de niveau 1, cet hôpital est la seule structure hospitalière de référence du département de Tivaouane, ce qui lui confère un statut de pôle d’attraction impliquant la disponibilité d’un dispositif sanitaire important. Surtout que l’hôpital participe à la couverture sanitaire de tous les grands événements religieux organisés dans le département et particulièrement, le Maouloud. L’hôpital rencontrait d’énormes difficultés dans l’exercice de ses missions particulièrement ressenties au niveau du service de gynécologie et du bloc opératoire avec un déficit de kits césariennes et de consommables.



Sonatel renouvelle cette année encore, son engagement citoyen à travers son projet And Defar Sunu Gox , qui est déployé à Tivaouane pour la deuxième année consécutive.



Ainsi, le groupe Sonatel, à travers son programme And Defar Sunu Gox en partenariat avec l’UCG, va fortement appuyer la commune de Tivaouane, en mettant à disposition des centaines d’outils de nettoiement destinés à la grande toilette de la ville sainte.



Pour la ville de Tivaouane, And Defar Sunu Gox renforce une fois de plus les nombreuses actions menées chaque année par Sonatel, pour accompagner l’organisation de ce grand événement religieux. Il s’agit, entre autres de 14 000 kits maisons pour le bien-être des pèlerins. D’autres commodités telles que des nattes, bouilloires, carafes, pots et des bassines sont également offerts par Sonatel, pour contribuer à la bonne prise en charge des pèlerins. Ce sont des milliers de kits maisons qui seront mis à disposition pour un meilleur accueil des hôtes.



Sur le plan social, Sonatel, accompagné de son partenaire Kirène, a reconduit ses actions de distribution d’eau en augmentant le quota mis à disposition dans les sites d’accueil des pèlerins et des familles religieuses, de 80 000 bouteilles d’eau Kirène dont 20 000 bouteilles de 1,5 litre et 60 000 bouteilles de 0,5 litre.



Dans le cadre de ses actions citoyennes, Sonatel a également initié une action dénommée “BERNDEL AK ORANGE” associée aux activités d’assainissement (Opération Set-Sétal), menées par les comités d’organisation. C’est ainsi que plus de 3000 repas sont distribués dans ce cadre (déjeuners et dîners), à Tivaouane et à Kaolack, à la veille du Gamou.



Sonatel adapte à chaque édition du Maouloud, la capacité de ses réseaux aux besoins des pèlerins. Pour faire face aux pics de trafic qu’engendre un tel évènement, Sonatel a déployé cette année 339 stations mobiles ou antennes BTS (contre 307 l’année dernière) dans les différentes localités où est célébré le Maouloud dont 73 antennes 3G+ sur Tivaouane et Kaolack.



Kaolack et Tivaouane sont également couvertes en réseau mobile 4G avec le déploiement de nouveaux 14 sites pour Tivaouane et 21 nouveaux sites pour Kaolack. Les capacités Réseau 3G ont bénéficié d’un important déploiement de nouveaux sites 3G : 42 sites 3G (dont 1 nouveau site à Tivaouane), 31 sites 3G à Kaolack.



Tivaouane : 86 stations mobiles ou BTS avec 41 opérations de rajout de capacité TRX (modules supportant le trafic), ce qui porte la capacité d’écoulement du trafic voix et data, dans cette ville sainte durant le Gamou.

Kaolack : 62 stations mobiles ou BTS avec 31 opérations de rajout de capacité qui vont porter le réseau durant le Gamou

Autres localités : 191 stations mobiles ou BTS dont 1 mobile qui sera déployé à Thienaba.



Ces importants moyens déployés, vont permettre d’assurer un écoulement fluide du trafic voix et data tout au long du Gamou, à travers tout le territoire national.



Afin de faciliter l’accès à internet lors du Gamou de Tivaouane, Kaolack et Ndiassane des bornes wifi gratuit sont déployées au niveau de certains sites principaux recevant des fidèles.



Un village digital déployé et des puces 4G offertes gratuitement



Le village digital où les clients pourront être pris en charge et découvrir en même temps, un univers numérique est déployé une fois de plus. Sont reconduits aussi le déploiement de tentes dans la ville sainte ainsi que le prolongement des heures d’ouverture de l’agence Orange locale jusqu’à 22H.



Afin de permettre à ses clients éligibles (disposant de téléphones compatibles) de surfer sur le 1er réseau 4G du Sénégal, Orange leur offre gracieusement des puces 4G. Ils pourront également communiquer en toute quiétude avec leurs proches grâce à des puces 3G+.



Espace Presse pour les journalistes accrédités et diffusion en live du Maouloud sur internet



Pour faciliter le travail de couverture médiatique du Maouloud, Sonatel, en collaboration avec le Comité d’organisation, reconduit son traditionnel «Espace Presse» au profit des journalistes, envoyés spéciaux notamment, pour la couverture médiatique à Tivaouane. L’Espace Presse Sonatel est un rendez – vous incontournable du Maouloud depuis 15 ans.



Il sera équipé notamment d’ordinateurs connectés en permanence à internet, de lignes téléphoniques fixes, d’imprimantes en réseau et de réseaux wifi pour permettre aux journalistes disposant d’ordinateurs portables, de se connecter directement, ce qui accroît la disponibilité des postes de travail installés.



Orange Money, le kalpé du pèlerin : une centaine de kiosques déployés pour renforcer la proximité



Sonatel a renouvelé cette année un dispositif spécifique pour faciliter les échanges financiers durant le Maouloud. Grâce à Orange Money, tout pèlerin a la possibilité de mettre son argent en sécurité durant son voyage vers Tivaouane ou Kaolack et son séjour dans les villes d’accueil.



Sachant que les déplacements durant la période ne sont pas aisés, Sonatel a mis en place plusieurs dispositifs dans toute la ville pour renforcer la proximité avec les utilisateurs et leur faciliter leurs opérations de dépôt, de retrait ou de transfert d’argent. Cela passe par le déploiement d’une centaine de kiosques, générant ainsi des emplois pérennes, et par le recrutement plus de 150 jeunes, habitants de Tivaouane et Kaolack qui vont parcourir ces villes.



Dans cette même optique, Sonatel offre la possibilité aux pèlerins de faire leurs dépôts et leurs retraits dans leur Kalpé sans se déplacer, en appelant au 33 824 39 39.



A travers tous ces dispositifs, le groupe Sonatel réaffirme sa volonté de participer à la réussite du grand Maouloud à Tivaouane, à Kaolack, à Ndiassane et à Thiénaba, par un accompagnement pérenne avec des innovations chaque année.













Leral.Net avec Sonatel



























