MAOULOUD 2019 - Sonatel Orange accentue son accompagnement à Tivaouane, Kaolack, Ndiassane et Thiénaba Rédigé par leral.net le Jeudi 7 Novembre 2019 à 10:07 commentaire(s)| Dakar, 1er novembre 2019 - Pour une grande réussite du Maouloud 2019, le Groupe Sonatel a accentué son dispositif technique mis en place pour le bon déroulement du Gamou à Tivaouane, Kaolack, Ndiassane et Thiénaba en plus de fortifier son soutien aux comités d’organisation dans le cadre de sa politique RSE.





Un dispositif qui se traduit par un meilleur écoulement du trafic téléphonique mobile et internet avec la 4G+ et la Fibre à Tivaouane et Kaolack, la couverture réseau des autoroutes et routes, la diffusion de l’évènement en direct sur Internet avec la mise à disposition de liaisons spécialisées Internet et de flux illimix pour les comités d’organisation, le wifi gratuit sur plusieurs sites, le déploiement de l’Espace Presse à Tivaouane et Kaolack pour appuyer les journalistes devant couvrir les sites du Gamou 2019.

Le renouvellement de l’engagement citoyen de Sonatel dans sa politique RSE se poursuit également avec la distribution d’eau minérale et des essentiels du pèlerin aux familles d’accueil, aux structures administratives et à tous les points de regroupement des pèlerins, en plus des « berndel ak Orange » et le nettoiement des sites avec ramassage des déchets.



Dans le domaine de la Santé, la Fondation Sonatel apporte son soutien d’un total de près de 30 millions répartis aux Régions médicales de Thiès et Kaolack à travers des dons constitués de matelas et médicaments et l’hôpital Mame Abdou Aziz SY à travers des dons de médicaments et consommables médicaux.



Sonatel profite également de ce Maouloud 2019, période de grand rush sur les routes pour dérouler une campagne de sensibilisation de la sécurité routière.

Forte Hausse des capacités réseaux (Voix, SMS, Internet, Orange Money), pour le trafic de plus d’1,5 millions de clients Sonatel a fortement renforcé ses capacités réseaux pour offrir aux pèlerins une expérience client incomparable sur les services voix, SMS, internet et Orange Money. Une augmentation des capacités cœur de réseau pouvant accueillir le trafic de 1,5 millions de clients supplémentaires, couplée à une amélioration de la sécurisation du réseau de transport du trafic et l’extension de la couverture réseau mobile. Le renforcement de la connectivité très haut débit avec la généralisation de la 4G+ sur tous les sites, le WIFI gratuit, le renforcement des capacités Orange Money et le déploiement de liaisons spécialisées viennent relever le plateau technique de Sonatel pour ce Gamou 2019.



En effet pour renforcer et améliorer la Connectivité, 79 sites 4G+ couvrent Tivaouane et Kaolack; ce qui offre des débits encore plus élevés aux pèlerins, renforcés par des bornes WIFI gratuites installées tout autour des grandes mosquées et des grands sites de prières.





Sonatel adapte à chaque édition du Gamou la capacité de ses différents réseaux aux besoins des pèlerins. Pour faire face aux pics de trafic qu’engendre ce grand évènement et pour satisfaire les besoins de couverture du Gamou, Sonatel dispose de 158 stations 2G et 3G+, renforcé par le déploiement de la 4G+ sur les 79 stations pour un accès très haut débit.



Ainsi au total, Sonatel a mis en place un dispositif comprenant 387 stations de téléphonie mobile ou antennes BTS dont 237 stations réparties dans les grandes villes de Tivaouane et Kaolack, 114 stations dans les autres localités qui accueillent des pèlerins et 36 stations au niveau des axes routiers.



Hausse de la capacité 4G+ de 286% à Tivaouane et 238% à Kaolack et 195% à Tivaouane et 76% à Kaolack sur la 3G



Des efforts importants ont été faits par Sonatel pour assurer une bonne qualité du service mobile au niveau des différents axes routiers. Ce qui permettra à nos clients de continuer à vivre une expérience incomparable du réseau Orange sur la route du Gamou : 13 Stations sur l’axe routier vers Tivaouane, 06 Stations sur l’axe routier vers Kaolack et 17 Stations sur l’axe Autoroute vers Kaolack en passant par Mbour. Ce qui correspond à une hausse de la capacité sur la 4G+ de 286% à Tivaouane et 238% à Kaolack par rapport à l’édition précédente et 195% à Tivaouane et 76% à Kaolack sur la 3G. Ce qui permettra aux pèlerins de vivre une nouvelle expérience du mobile.



Sur le réseau fixe également, des dispositions d’entretien supplémentaires ont été prises pour assurer une bonne répartition du trafic sur nos équipements et éviter toute saturation.



Afin de faciliter l’accès à internet lors du Gamou de Tivaouane, Kaolack et Ndiassane un dispositif de 100 points d’accès répartis entre 18 zones « wifi gratuit » est déployé au niveau de certains sites principaux recevant des fidèles.



Un engagement citoyen renouvelé et fortifié



Près de 30 millions de la Fondation Sonatel en soutien aux régions médicales et à l’hôpital Abdou Aziz Sy de Tivaouane



La Fondation Sonatel, qui s’investit dans le domaine de la Santé, apporte son soutien à la réussite du Gamou 2019 avec un don en matériels pour les Régions Médicales de Thiès et de Kaolack constitués en grande partie de matelas, de lave-mains contre les maladies diarrhéiques et des médicaments pour les besoins des extensions mobiles des unités sanitaires d’une valeur de plus de 10 millions. La Fondation Sonatel, sensibilisée sur la situation de l’Hôpital Abdoul Aziz SY DABAKH de Tivaouane a retenu de l’appuyer pour lui permettre de fonctionner efficacement surtout en cette période de Gamou. L’appui de la Fondation d’une valeur de 16,5 Millions de FCFA porte sur 200 Kits césariens, des consommables et des médicaments.



Sécurité routière

A travers la Campagne sécurité routière “n’utilisez pas vos portables en conduisant” déployée par Orange, Sonatel appelle à la prudence sur les routes et s’engage aux côtés de l’Etat pour sensibiliser les automobilistes et motocyclistes à une conduite responsable pendant le Gamou. Sonatel sera au plus près des chauffeurs pour leur apporter soutien, assistance et dépannage gratuitement avec l’Association des Femmes mécaniciennes.



Salubrité, Préservation Environnement en partenariat avec UCG

Sonatel, en partenariat avec l’Unité de Coordination de la Gestion des déchets solides (UCG), toujours dans le cadre du programme And Defar Sunu Gox, mènent des actions conjointes lors du Gamou, en mettant à disposition, un important lot de matériel lourd et de petit matériel destinés à la grande toilette des sites avant, pendant et après le Maouloud.



Distribution des « essentiels du pèlerin »

Sonatel a reconduit son concept « les essentiels du pèlerin » composés d’un ensemble de commodités utiles telles que des nattes, des lave-mains, des seaux, des bassines, des chaussettes, des bouilloires, des serviettes, des carafes et des gobelets pour contribuer à la bonne marche du Gamou. Ce sont ainsi des dizaines de milliers d’articles qui seront mis à disposition pour un meilleur accueil des hôtes.



Des milliers de repas distribués aux pèlerins à Tivaouane et Kaolack

Dans le cadre de ses actions citoyennes, Sonatel a également initié une action dénommée “BERNDEL AK ORANGE” associée aux activités d’assainissement (Opération Set-Sétal) menées par les comités d’organisation. C’est ainsi des milliers de repas qui sont distribués dans ce cadre (déjeuners et dîners), à Tivaouane et à Kaolack, à la veille du Gamou.



Distribution d’eau Kirène

Pour répondre à la demande massive des pèlerins, Sonatel, accompagné de son partenaire Kirène, a reconduit ses actions de distribution d’eau en mettant à disposition dans les sites d’accueil des pèlerins et des familles religieuses avec des milliers de bouteilles d’eau Kirène.



Liaisons Internet spécialisées pour la diffusion de l’évènement en direct

Sonatel a mis également à la disposition du Comité d’Organisation des liaisons spécialisées Internet (LS) ainsi que des accès ADSL pour la retransmission en direct du Gamou et des évènements associés sur Internet. Pour faciliter la coordination aux membres du comité d’organisation, Sonatel leur a fourni également des forfaits Illimlix pour leur permettre de communiquer facilement et de bien coordonner les actions.



Espaces Presses connectés pour renforcer l’appui aux journalistes

Sonatel met encore cette année gracieusement à la disposition des journalistes, envoyés spéciaux à Tivaouane et Kaolack, la connectivité du traditionnel «Espace Presse Sonatel». Le dispositif est fonctionnel sur les sites aménagés par les Comités d’organisation.



Entreprise citoyenne, Sonatel réaffirme, à travers ce dispositif, sa volonté de participer à la réussite des célébrations du Maouloud 2019 à Tivaouane, à Kaolack, à Ndiassane, à Thiénaba et dans les autres localités qui célèbrent le Gamou.



Accueil Envoyer à un ami Partager