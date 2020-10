MARDI 20 OCTOBRE / Délai d'incubation terminée à partir du Magal de Touba...Touba en attente des chiffres de la Covid-19 Rédigé par leral.net le Mardi 20 Octobre 2020 à 00:48 | | 0 commentaire(s)|

Le magal de Touba, célébré le 06 octobre dernier, a-t-il finalement, comme redouté par les plus sceptiques, provoqué la régénérescence de la pandémie de la covid-19 ? C'est la question que tout le monde se pose. Autrement dit, populations, épidémiologistes, État du Sénégal et autres observateurs internationaux, sont tous suspendus aux résultats des tests qui seront réalisés les prochaines 24, 48 ou 72 heures, pour savoir si véritablement, les rassemblements déroulés à Touba les 04, 05, 06, 07 et 08 octobre ont eu un effet négatif sur la tendance baissière enregistrée depuis plusieurs semaines maintenant.





Dans tous les cas, les résultats sortis des tests réalisés à Touba même, ne laissent augurer rien de mauvais. In extenso, les bilans des 18 et 19 octobre derniers.





Bilan ce jour: 18/10/2020



Région de Diourbel





Total Cas Confirmés: 02





- DS Touba: 02 Cas Positifs:



02 Contacts



00 Communautaire



- DS Mbacke: 00 Cas Positif



00 Contact



00 Communautaire



- DS Diourbel : 00 Cas Positif



00 Contact



00 Communautaire

www.dakaractu.com



Source : Source : https://www.dakaractu.com/MARDI-20-OCTOBRE-Delai-d...

