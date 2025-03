MARQUER ENCORE ET ENCORE PLUS DE BUTS : Pape Meïssa Bâ veut briller à Schalke 04, avant la ...Tanière Rédigé par leral.net le Vendredi 28 Février 2025 à 15:00 | | 0 commentaire(s)|







Meilleur buteur de la Ligue 2 française avant son départ avec 10 réalisations, le canonnier de Grenoble a rejoint cet hiver Schalke 04 en Bundesliga 2. Pape Meïssa Ba compte bien s'imposer en remettant ses performances dans ce championnat plus huppé. Son objectif de la saison : « marquer plus de buts », nous révèle-t-il dans cet entretien téléphonique. Il a aussi la tanière, bien au chaud, dans un coin de sa tête.







Les Echos : Vous avez rejoint il y a quelques semaines le Schalke 04, comment avez-vous vécu ce transfert ?







Pape Meïssa Ba : Je suis très content de rejoindre ce grand club ! J’avais beaucoup d’options qui s’offraient à moi lors de ce mercato. Il y’avait 5 ou 6 clubs qui me voulaient mais j’ai finalement choisi Schalke 04. C’est un club qui a un vécu historique et l’ambiance c’est top aussi. Et en réalité ils ont un très bon projet.







Comment s’est passée votre intégration dans l’équipe ?







J’ai été très bien accueilli. Il y a beaucoup d’engouement positif autour de l’équipe. Les gens sont sympathiques et ouverts. Vu que je viens d’arriver, j’essaye de me mettre le plus rapidement possible dans le bain. Pour le moment tout se passe bien. Je m’intègre bien. J’échange avec quelques personnes qui parlent français comme moi aussi.







En 4 apparitions, vous avez déjà 1 but et une passe décisive, un bon début n’est-ce pas ?







Oui, oui ; effectivement, j’ai joué 4 matchs, j'ai marqué et j’ai fait une passe décisive. Il faut le dire aussi parfois ce n’est pas facile de s’intégrer rapidement mais Al Hamdoulilah ça se passe vite et bien.







Vous avez quitté la Ligue 2 française avec 10 buts, comptez-vous rééditer cet exploit en Allemagne ?







J’ai marqué 10 buts en France en première partie de saison et je vais tout faire pour réitérer ça en Allemagne. Nous, les attaquants, sommes très attendus pour marquer des buts donc l’objectif c’est de toujours marquer.







Comment comptez-vous aider l’équipe pour le reste de la saison ?







Essayer d’aider l’équipe à être plus haut dans le classement. Et comme je l’ai dit tout à l’heure, ça passera certainement par marquer et faire marquer mes coéquipiers. Être décisif en quelque sorte.







Quel est votre objectif pour cette première saison ?







Pour le reste de la saison, j’aimerais montrer que je suis là. Marquer ma présence après bien sûr une bonne intégration. Ceci permettra de bien attaquer la saison prochaine qui va être la saison de confirmation.







Pensez-vous souvent à rejoindre la Tanière ?







Mais oui bien sûr que si ! Tout joueur rêve de jouer pour son pays ; donc comme je l’ai toujours dit, je vais rester concentré avec Schalke et quand l’équipe nationale fera appel à moi je serai prêt à briller.







Et la prochaine Coupe d’Afrique des nations ?







C’est pareil aussi ! Je serai là quand on fera appel à moi. Quoi qu’il arrive, que je fasse partie du groupe ou non, on est toujours des Sénégalais et on supportera toujours le Sénégal. On a que le Sénégal dans nos cœurs !









