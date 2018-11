MATAM - Commune d’Oréfondé: Djiby SY, leader de l’APR au chevet de ses populations, mobilise pour la réélection de Macky SALL

S’il y a un leader politique dans la région de Matam, qui n'œuvre nuit et jour que pour la réélection de son mentor, le président de la République Macky SALL, c’est bien Djiby Sy, leader local de l’APR dans la commune de Oréfondé, actuel chef de Centre des services fiscaux de Thiès.



L’homme qui ne cesse de séduire par sa démarche et sa forte générosité, a poussé les jeunes et femmes de sa commune à se ranger derrière lui, pour l’accompagner à réélire leur candidat dès le 1er tour. Selon Mamadou GOLOCKO, étudiant à la faculté des Sciences juridiques et politiquse à l’université Cheikh Anta DIOP de Dakar, Djiby SY est un vecteur d’union pour le président de la République et L’APR.



Un point de vue partagé par sa collègue de part, Mariam N’DAW présidente du Mouvement Pellital Djiby SY, qui soutient que les militants de sa commune peuvent être très fiers de ce leader charismatique , car l’homme a fini de réussir aujourd’hui dans son fief politique, ce qu’aucun autre lieutenant du président de la République Macky SALL, n’a pu accomplir dans la commune d’Oréfondé.



L’unité et la réunification de l’APR, l’autre nerf de la guerre, c’est ce que leur responsable politique a fini de réussir. Car le leader politique d’Oréfondé, ne ménage ni sa bourse encore moins son énergie pour appeler tous les responsables et militants de l’APR à travailler ensemble, rien que pour la réélection de Macky SALL, qui selon lui, est l’unique constante du parti. Avec son ami et frére et parrain politique, l’honorable député Farba N’GOM, maire des Agnam, qu’il accompagne dans sa mission de massification de l’APR au niveau de la région, Coumba Idy N’DIAYE, responsable des femmes proche de Djiby SY, invite tout le monde à rentrer dans les rangs , rien que pour garantir à leur candidat, un véritable confort électoral en 2019.



Ceci afin que le Fouta puisse voir aboutir tous ses projets que le président a instruits pour faire de cette zone, la Californie du Sénégal. Ce chef de Centre des services fiscaux de Thiès, qui a fini de sceller un mariage de cœur avec ses populations du fouta, et celles basées au niveau de la diaspora, et que rien ni personne ne pourra arrêter une telle vague, est connu dans sa commune comme étant tout d’abord, un véritable acteur de développement, avant qu’il ne soit politique.



En cause, selon le président de l’Amicale du Mouvement des élèves et étudiants ressortissants d’Oréfondé, pour un enseignement de qualité et le maintien des enfants à l’école, le natif de la localité a tout récemment mis à la disposition des écoles primaires de Oréfondé 1,Oréfondé 2 et de l’école Dialagnol, plusieurs millions de francs CFA en termes de fournitures scolaires et de matériels didactiques. Et pour augmenter quelques salles de classes au lycée de la dite localité, permettant aux jeunes d’étudier convenablement, il a fallu l’apport de Djiby SY pour que les élèves puissent étudier.



Au niveau du sport où les jeunes sont laissés à eux-mêmes, l’homme ne cesse d’équiper chaque année en jeux de maillots, ballons et à offrir un montant de cent mille francs CFA aux 13 A.S.C de la commune. Véritable disciple du Khalifa Thierno Bocar Alpha, chaque année, c’est le frère Djiby Sy qui prend en charge la location des bâches et autres chaises et met aussi à la disposition des organisateurs, un montant conséquent pour une bonne organisation de l’événement religieux qui draine des milliers de personnes et qui viennent de la sous-région, renseigne Mamadou Golocko qui porte la parole du leader politique de la commune .