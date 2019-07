MAXI MOVE: Société spécialisée dans les déménagements nationaux et internationaux. Rédigé par leral.net le Lundi 8 Juillet 2019 à 20:48 commentaire(s)|



Nous sommes opérationnels à Dakar depuis 2006 et à Bamako depuis 2011.



Dès notre création, nous nous sommes fixé comme objectif de correspondre aux standards internationaux de la profession et de satisfaire aux exigences élevées de notre clientèle.​

MAXI MOVE est depuis quelques années membre des réseaux les plus représentatifs de la profession.



Ces fédérations rassemblent plus de 1 000 spécialistes de la mobilité internationale dans le monde avec lesquels nous entretenons des liens au quotidien.



Comme tous nos partenaires, nous sommes membres d'organisations internationalement reconnues, que ce soit la Chambre Syndicales des Déménageurs Français, la FIDI ou IAM. Chacune d’elles exigeant de ses membres une adhésion complète à un ensemble de critères stricts.



_________ CONTACTS____________________

ADRESSE: 14 Liberté 6 Extension Dakar, Senegal



Telephone : 33 860 71 71



www.maxi-move.com







Accueil Envoyer à un ami Partager