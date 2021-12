MBOUROUCO : un match de football se termine en queue de poisson avec des blessés.

La finale de la zone de la commune de Mbourouco (Médina Yoro Foula) s'est terminée en queue de poisson ce samedi 18 décembre 2021. À la suite de l'affrontement entre les supporters de Touba Thiékène et de ceux de Mbourouco des blessés ont été enregistrés. Ainsi, il y a eu des supporters blessés à la tête, aux bras et aux membres supérieurs, rapporte notre source.



Les échauffourées ont débuté à la suite du but marqué par l'équipe de Mbourouco que les supporters de Touba Thiékène ont contesté en criant à un arbitrage partisan. C'est dans ces circonstances que tout a basculé dans la violence.

Aujourd'hui, l'irréparable a failli se produire car les jets de pierre et de bâtons partaient de partout dans le village. Pour y échapper, les villageois se sont enfermés dans leurs maisons face à la furie des supporters. Les autorités politiques présentes à la finale ont échappé belle devant la colère des supporters. Et au moment où ces lignes sont écrites des négociations entre les différentes parties sont en cours pour calmer la situation.

