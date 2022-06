MEPC / BOAD : Deux projets de 40 milliards FCfa signés pour l'assainissement et l'éducation Rédigé par leral.net le Samedi 25 Juin 2022 à 11:35 | | 0 commentaire(s)| Le ministre de l'Economie, du Plan et de la Coopération, Amadou Hott, a signé deux accords de financement avec le président de la Banque Ouest-Africaine de Développement (BOAD), Serge Ekue. Ces accords d'une valeur de 40 milliards FCfa, ont pour objectif le financement de deux projets portant d'une part, sur l'assainissement de dix départements du Sénégal ; et d'autre part, sur l'éducation. Ainsi, suivant le plan "Zéro abri provisoire", 1 528 salles de classe seront construites dans les 14 régions du Sénégal, ainsi que des blocs administratifs, des toilettes dans les écoles et des murs de clôture.



