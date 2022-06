MFB / Visite Reine Maxima : élaboration de la SNIF pour appuyer la politique financière du Sénégal

Le ministre des Finances et du Budget a accueilli la Reine Maxima des Pays-Bas. Cette visite, la 3ème au Sénégal, s'inscrit dans le cadre d'un accompagnement dans la stratégie nationale de l'inclusion financière. La SNIF qui a été élaborée avec le soutien de la Banque mondiale et de la Banque centrale, a pour mission la mise en œuvre de la politique financière du Sénégal. Il ressort que plus de 50% de la population n'a pas accès aux services financiers dont un taux d'inclusion financière à rehausser.