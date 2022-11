MFB et UMOA: vers l'évaluation de 127 textes réglementaires et 10 projets programmes communautaires Rédigé par leral.net le Lundi 7 Novembre 2022 à 21:55 | | 0 commentaire(s)| Cent vingt-sept (127) textes réglementaires vont être évalués ainsi que dix (10) projets et programmes communautaires. Cette importante rencontre annuelle permettra de faire ensemble le point de l’état de mise en œuvre des réformes communautaires. Le défi à relever, c’est celui de fournir aux experts de la Commission toutes les informations nécessaires entrant dans l’évaluation des actes communautaires.

Cette huitième édition de la revue annelle des réformes politiques programmes et projets communautaires au Sénégal organisée par le Ministère des Finances et du Budget en collaboration avec la Commission de l’Union Économique et Monétaire Ouest Africaine s’est tenue ce lundi dans un hôtel de la place



Accueil Envoyer à un ami Partager