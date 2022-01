MISSION ONUSIENNE EN REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE :Fin de mandat pour l’ex-ministre Mankeur Ndiaye, très décrié malgré un mandat réussi

En poste depuis 2019, Mankeur Ndiaye ne devrait pas revenir pour une quatrième année à la tête de la Mission onusienne en République centrafricaine (Minusca). L’ancien chef de la diplomatie sénégalaise peut néanmoins se targuer d’un bilan élogieux durant son mandat, notamment en réussissant l'organisation des élections présidentielles et législatives de décembre 2020 alors que ce pays d’Afrique centrale traversait un contexte on ne peut plus difficile.







Fin de mission pour l’ex ministre Mankeur Ndiaye. A la tête de la Mission onusienne en République Centrafricaine depuis trois ans, le diplomate sénégalais verra son mandat de représentant spécial du secrétaire général des Nations-Unies en République centrafricaine et chef de la Minusca expirer à la fin du mois de février. Et selon des informations, ce mandat serait le dernier. Mankeur Ndiaye ne devrait donc pas rempiler pour une quatrième année à la tête de la mission de l'Onu en Centrafrique.

L'ancien ministre des Affaires étrangères de Macky Sall était arrivé à la tête de la mission de maintien de la paix le 6 février 2019, le jour de la signature des accords de paix de Khartoum entre le gouvernement et les groupes armés, qui ont par la suite volé en éclats.

Durant tout le temps qu’il a passé à la tête de la mission, le Sénégalais a fait un travail remarquable salué au-delà des frontières centrafricaines. Avec un bilan élogieux, le diplomate de formation a appuyé l'organisation des élections présidentielles et législatives de décembre 2020 dans un contexte des plus difficiles. Un scrutin qui avait été perturbé par les attaques des groupes armés menés par l'ancien Président François Bozizé. Son maintien lui avait attiré les foudres de l'opposition démocratique, à commencer par le principal meneur, Anicet-Georges Dologuélé.

Ce n’est pas tout. Puisque certains détracteurs du Sénégalais n’avaient pas manqué de souligner l'activisme toujours plus grand de la société de sécurité privée russe Wagner, qui avait fini cette fois de tendre les relations entre Mankeur Ndiaye et le Président centrafricain Faustin Archange Touadéra.

Ces tensions, alimentées par des campagnes médiatiques contre la Mission onusienne en République centrafricaine venues de la presse pro-russe avaient atteint leur summum en novembre dernier, quand la garde présidentielle a tiré sur un véhicule du contingent égyptien aux abords de la résidence du Président. Les deux hommes ne se sont pas parlé pendant plusieurs semaines.









Sidy Djimby NDAO







Source : https://www.jotaay.net/MISSION-ONUSIENNE-EN-REPUBL...