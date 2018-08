MMA : La revanche Bombardier-Rocky Balboa à Dakar en décembre

Après la Suisse, Bombardier et Rocky Balboa vont remettre ça à Dakar. Selon Pape Kane, 2e vice-président de l’association MMA Sénégal, « la revanche Rocky Balboa vs Bombardier sera organisée au stadium Marius Ndiaye de Dakar au mois de décembre prochain lors d'un gala international. Hormis cette affiche, il y aura d’autres combats avec d’autres combattants venus des Usa, des Français et d’autres nationalités. Toutes les catégories vont combattre », annonce le vice-président. Qui informe que c’est un des lutteurs qui a demandé à ce que le combat soit organisé au Sénégal.



Il ajoute : « Nous accueillons tout le monde. Tous les combattants désirant intégrer seront les bienvenus. On n’est pas là pour faire la concurrence à la lutte. Nous invitons tous les acteurs de la lutte, promoteurs, amateurs, à nous soutenir. On vient contribuer à la lutte. Car, nous voulons mettre en œuvre cette discipline au Sénégal, pour permettre aux autres sportifs qui n’ont pas la chance de s’exprimer dans les sports de combat individuel, de combattre ».









Seneweb