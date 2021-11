MMA: Tout lutteur sous contrat au Sénégal interdit d'y participer sous peine de sanctions (Cng document) Après constat du Comité national de gestion de la lutte (Cng), concernant des lutteurs sénégalais qui participent aux combats de MMA, alors qu'ils sont sous contrat au Sénégal, des mesures seront prises incessamment par l'instance nationale. La note d'information est tombée sous forme de communiqué dont Leral a copie.

Pour parer à cela , le Cng a pris des mesures, ne libérant que les lutteurs qui n'ont aucune obligation contractuelle.



" Afin de préserver leur intégrité physique et les intérêts des promoteurs, il est désormais interdit aux lutteurs de participer aux combats de MMA, aussi longtemps que les combats qu'ils ont signé ne seront pas exécutés ", renseigne le document.



Lequel ajoute: " Le Cng se réserve le droit de sanctionner tout contrevenant à cette mesure réglementaire et en appelle au sens des responsabilités de tous les acteurs, pour une entière adhésion à cette décision ".

