MOI, FEMME CONDUCTRICE DE TAXI...

Dans ce reportage de Dakaractu-Touba, une femme se met en évidence. Maty Niang, ancienne internationale de football expatriée en Italie à un moment et reconvertie chauffeur de taxi dans l'agglomération Touba/Mbacké. Une battante qui oublie, parfois, qu'elle est fille d'une députée et d'un ancien directeur d'école. Elle a choisi le travail comme moteur de sa vie et vit sa passion jusqu'au bout. Fonder un foyer un jour ? Elle répond à la reporter...Source : https://www.dakaractu.com/MOI-FEMME-CONDUCTRICE-DE...