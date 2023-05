MONDIAL U20 : Le Sénégal se complique la tâche avec un nul contre Israël (1-1) Rédigé par leral.net le Jeudi 25 Mai 2023 à 01:58 | | 0 commentaire(s)|

Battu un but à zéro par le Japon lors de sa première sortie dans cette coupe du monde U20 qui se déroule en Argentine, le Sénégal affrontait ce mercredi Israël pour sa deuxième sortie du tournoi. Une rencontre qui a failli échapper aux Lionceaux qui ont couru derrière le score pendant longtemps avant d’égaliser dans les dernières minutes. Un résultat nul (1-1) qui ne fait pas les affaires du sélectionneur Malick Daf qui devra affronter et battre la Colombie pour aller chercher la qualification. Dans cette rencontre hachée avec une équipe du Sénégal assez fébrile, les Israéliens ont laissé passer la tempête avant d’ouvrir le score à la 50e minute sur un but contre son camp de Babacar Guèye. Heureusement, la pépite de l’espoir de Guédiawaye, Mamadou Ngingue, fera une remarquable entrée pour sauver son équipe. C’est lui qui servira idéalement Papa Demba Diop qui égalise de la tête pour les Lionceaux sur une magnifique coup de tête. (1-1, 80e) Avant de jouer son dernier match samedi prochain contre la Colombie, le Sénégal est dernier du groupe C avec un petit point. Une grosse désillusion pour l’instant pour les champions d’Afrique U20 en titre qui rêvent au moins d’atteindre les demi-finales. Si rien n’est encore perdu, la tâche s’annonce ardue pour les Lionceaux …

Source : Source : https://www.dakaractu.com/MONDIAL-U20-Le-Senegal-s...

