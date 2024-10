MOUSSA BOCAR THIAM APPELLE À L’ACTIVATION DU PLAN ORSEC FACE AUX INONDATIONS À MATAM Rédigé par leral.net le Jeudi 17 Octobre 2024 à 23:39 | | 0 commentaire(s)|

Indigné par l'ampleur des dégâts causés par les récentes inondations à Matam, le maire de Ourossogui a dénoncé l'inaction des autorités. Il appelle à l'aide aux villages sinistrés, soulignant l'urgence d'une intervention rapide et efficace. Le maire de Ourossogui, Moussa Bocar Thiam, a exprimé son indignation face aux ravages causés par les récentes inondations dans la région de Matam. Dépassé par l’ampleur des dégâts, il a dénoncé l’indifférence des autorités et a appelé à une action immédiate pour venir en aide aux sinistrés. Dans une déclaration faite sur les ondes de la RFM, Bocar Thiam a souligné l’urgence de déclencher le plan ORSEC, un dispositif d’organisation des secours en cas de catastrophe. « Je tiens à apporter mon soutien à tous ces sinistrés de la région de Matam. La question que tout le monde se pose ici à Matam, c’est pourquoi des moyens colossaux ne sont pas déployés immédiatement ? Pourquoi un plan ORSEC n’est-il pas déclenché pour sauver ces villages engloutis par les eaux ? », a-t-il déclaré. L’ancien ministre de la Communication a également critiqué les visites de certains ministres qui semblent ignorer les autres villages touchés par les inondations. « On ne peut pas comprendre les visites de certains ministres ignorant les autres sinistres qui sont dans les autres villages de Matam et qui sont en détresse. Ce matin même, le village de Belly Diallo est complètement dévasté et il n’y a aucune assistance », a-t-il ajouté, exprimant ainsi son inquiétude pour les habitants laissés sans aide. La situation à Matam reste préoccupante, et les appels à l’action se multiplient alors que les communautés touchées attendent désespérément une réponse adéquate des autorités. Source Logo: SenePlus Primary Section: Société Archive setting: Unique ID: Alioune



Source : https://www.seneplus.com/societe/moussa-bocar-thia...

