Ma profession de foi de candidat de l’espoir

En tant que tête de liste de la coalition Farlu pour le département de Podor, je me présente comme un candidat déterminé à incarner l’espoir et le renouveau politique pour notre région. Chauffeur professionnel de métier, j’ai toujours exercé mon travail avec fierté et dévouement. Au fil des années, je me suis forgé une réputation d’homme engagé, humble et profondément attentif aux préoccupations de notre communauté. Grâce à ce parcours, j’ai gagné la confiance de nombreux citoyens, en particulier parmi la jeune génération, qui voit en moi, un modèle d’intégrité et de dévouement.



Ma vision pour notre département, est celle d’un avenir fondé sur le progrès et la solidarité. J’aspire à défendre les intérêts de Podor au sein de l’Assemblée nationale, afin que la voix de chacun d’entre nous, en particulier celle des jeunes et des oubliés du système, soit enfin entendue. Mon objectif est de devenir un acteur du changement, en apportant des solutions concrètes aux défis auxquels notre communauté est confrontée, qu’il s’agisse de l’emploi des jeunes, de l’amélioration de nos infrastructures ou du renforcement des services de base.



En tant que porte-étendard de la coalition Farlu, je souhaite offrir un choix fort et audacieux pour le département de Podor. Mon engagement est infaillible et mon attachement au village de Diaranguel, où je suis né, m’ancre profondément dans la réalité quotidienne de notre communauté. Ce qui me motive, c’est de pouvoir répondre aux attentes d’un électorat désireux de changement, d’incarner une jeunesse prête à prendre les rênes, pour bâtir un avenir meilleur pour tous. Ma candidature est une promesse d’espoir, non seulement pour les générations actuelles, mais aussi pour celles à venir.













Mamadou Lamine Bâ

Tête de liste Coalition Farlu

Départemental de Podor