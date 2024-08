Mac de Diourbel: Badara Tine décède en prison

C’est une affaire qui va beaucoup faire parler. Un prisonnier est décédé à la Maison d’arrêt et de correction (Mac), mardi. Emedia a appris que c’est après avoir reçu la visite de ses proches que Badara Tine, qui a regagné sa chambre, a piqué un malaise avant de rendre l’âme, lit-on dans Bes Bi.



Le défunt était poursuivi pour des faits de viol et attendait son jugement depuis quelques mois parce que son dossier était en instruction et était géré par le juge du premier cabinet du Tribunal de grande instance de Diourbel.