Mac de Diourbel: Le certificat de genre de mort d'Ibrahima Lô révèle une mort naturelle

Le certificat de genre de mort du détenu Ibrahima Lô, ayant rendu l’âme au Mac de Diourbel révèle une mort par accident vasculaire cérébral (AVC). D’après les résultats de l’autopsie parcourus par Vox Populi, le défunt, âgé de 47 ans, marié et père de 2 enfants, devant purger une peine de 2 ans est décédé de mort naturelle.



D’après le journal Ibrahima Lô a déjà, passé 6 mois de détention.



A retenir qu’El Hadji Thioune, 55 ans, est décédé dans les mêmes conditions après sa condamnation dans une affaire de drogue. Et d’autres morts dans ce même lieu de détention sont cités, dont Fallou Kâ, Moustapha Guèye, Papa Diagne et Mbaye Diop tué par son codétenu Khadim Fall.



