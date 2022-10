Deux détenus se seraient échappés de la maison d'arrêt et de correction de Mbour.



L'un d'eux est en détention pour les délits de viol et de vol et l'autre, emprisonné pour meurtre.



Ainsi, ils ont réussi a s'évader le samedi 1er octobre vers 13 heures.



Affaire à suivre...