Macky: Après le Non, le Oui ( Dr Ahmed Khalifa Niasse ) Nombreux sont les Sénégalais qui, à travers les régions, ont eu à rejeter les candidats de Benno Bokk Yaakaar. Cependant, ce mercredi, ils ont profité de la CAN pour marcher massivement vers le Palais de la République afin de partager leur joie avec celui qu'ils ont élu jusqu'en 2024.



Ce Oui était nécessaire pour rassurer le Président Macky Sall. Lui faire comprendre qu'il est l'homme du peuple et qu'on ne voulait pas de ces valets du Roi. Pour utiliser le langage du jeu d'échecs.

Voilà une occasion rare que le Président doit saisir pour sortir de sa tanière ( comme le lion qu'il se dit être). Et de s'éloigner, le plus tôt et le plus loin possibles, de ceux dont il a fait son brain trust.

Nous n'avons pas besoin de citer des noms parce que lui même connaît sa liste. Et est capable de l'établir.







