Macky/Cissé Lô: Le nécessaire rappel est pédagogique

Moustapha Cissé Lô, Alioune Badara Cissé, Mbaye Ndiaye et tant d’autres mais, surtout, ce trio est à l’origine de ce qu’est devenu, aujourd’hui, Macky Sall, c’est-à-dire, le Président de la République du Sénégal. Ne dit-on pas de l’histoire, que c’est la seule femme qu’on ne peut pas violer ?



Le pouvoir fasciste, voire mortifère de Me Wade, à l’époque, détruisant tout sur son passage, voulait liquider Macky SALL, le faire passer sous ses fourches caudines. Moustapha Cissé Lô avait dit «NON !», refusant, ainsi, de suivre celui qui avait voulu régner sur notre cher pays tel un féal sur ses terres. Un refus catégorique et un engagement pour Macky SALL, qui lui avait valu la perte de toutes ses fonctions en particulier, celle de député du peuple.



Moustapha Cissé Lô avait fait don de sa personne, de sa famille et de sa vie pour un seul objectif : élire Macky Sall à la Magistrature Suprême.



Joseph Parry disait : « se faire de nouveaux amis c’est bien. Conserver les anciennes amitiés, c’est encore mieux. »

Parmi ceux qui s’expriment de manière éhontée, qui étaient prêts à mettre en jeu sa vie et son avenir personnel lorsque le Président Wade déployait toute sa puissance à l’Assemblée Nationale pour écourter le mandat du Président Macky Sall ?









Mouhamed Koudo



Coordonnateur des Cadres Républicains , Lyon (France)