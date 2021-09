Macky Sall: « la lutte contre la corruption doit rester un combat de tous les jours»

Le président de la République, Macky Sall, a réitéré vendredi à l’occasion du lancement de la Stratégie nationale de lutte contre la corruption, sa ferme volonté de lutter efficacement contre ce fléau. Il a appelé l’ensemble des forces vives du pays à accompagner l’Ofnac à mettre en œuvre cette stratégie. Du palais de la République, […]

Le président de la République, Macky Sall, a réitéré vendredi à l’occasion du lancement de la Stratégie nationale de lutte contre la corruption, sa ferme volonté de lutter efficacement contre ce fléau. Il a appelé l’ensemble des forces vives du pays à accompagner l’Ofnac à mettre en œuvre cette stratégie.

Du palais de la République, Macky Sall a présidé, hier, le lancement de la Stratégie nationale de lutte contre la corruption (2020-2024). En raison de la pandémie de la Covid-19, ce forum organisé par l’Office national de lutte contre la fraude et la corruption (Ofnac) s’est tenu en présentiel et en virtuel. S’adressant à l’assistance, le Président Macky Sall a réitéré sa vision « d’un Sénégal sans fraude ni corruption ». Depuis son accession à la magistrature suprême en 2012, il dit avoir posé des jalons pour mettre en œuvre cette vision. Macky Sall a rappelé que dans son premier discours à la Nation le 03 avril 2012, il avait déjà donné les grandes lignes de sa conception du combat contre la corruption et la fraude qui consiste à « gouverner autrement, à bannir les passe-droits, le favoritisme et le trafic d’influence et à mettre l’intérêt commun au-dessus de toute autre considération ». « La lutte contre la corruption doit rester un combat de tous les jours », affirme le Président de la République, soulignant que la corruption est « une entrave majeure à la mise en œuvre des politiques publiques ». D’où la mise en place plusieurs instruments juridiques dont l’Ofnac, l’organe spécialisé dans la lutte contre la fraude et la corruption.

Mieux, le Chef de l’État a posé d’autres actes participant à mieux asseoir la bonne gouvernance dans la gestion des affaires publiques. Il y a l’adhésion « volontaire » du Sénégal à l’Initiative pour la transparence dans les industries extractives (Itie) en 2013, le référendum de 2016 consacrant la constitutionnalisation du droit de propriété du peuple sur les ressources naturelles, la publication systématique, depuis septembre 2016, de tous les contrats miniers et pétroliers, la création du Cos/Petrogaz, le vote du nouveau code pétrolier et de la loi sur le contenu local, entre autres. « Tous ces efforts témoignent de ma volonté d’instaurer la transparence et de préserver les intérêts du Sénégal dans la gestion des ressources naturelles de notre pays », a déclaré le Chef de l’État. Des efforts qui ne sont pas vains. Le Sénégal a été distingué à travers le monde. Le Conseil d’administration de l’Itie a décerné son satisfécit au Sénégal en le reconnaissant comme « le premier pays africain ayant fait des progrès satisfaisants dans la mise en œuvre de la norme Itie ». Tout récemment, l’Indice de gouvernance des ressources naturelles (Igrn) a décerné une note de 82/100 au Sénégal dans l’édition 2021 de l’indice. « Cette excellente note dans un secteur hautement exposé aux pratiques corruptives comme les mines et les hydrocarbures nous vaut aujourd’hui d’être classé premier pays en Afrique et deuxième au monde derrière la Norvège. Il en est ainsi parce qu’à travers une politique hardie, nous avons opté pour une démarche inclusive associant les pouvoirs publics et les représentants de toutes les forces vives de la Nation », s’est félicité Macky Sall. Il estime qu’avec la Stratégie nationale de lutte contre la corruption, le Sénégal dispose, désormais, d’un document pour rendre la lutte contre ce fléau plus coordonnée et plus efficace. Toutefois, le Chef de l’État invite les pouvoirs publics, le secteur privé, la société civile et toutes les forces vives du pays à s’approprier ce document et à le vulgariser pour mieux lutter contre la corruption.

Le Sénégal rejoint la liste restreinte des pays avec un document anti-corruption

Avec le lancement de la Stratégie nationale de lutte contre la corruption hier, le Sénégal entre dans le lot des pays avec un document stratégie anti-corruption.

Après plus de deux ans de travaux, le Sénégal dispose d’une Stratégie nationale de lutte contre la corruption (2020-2024). Avec ce document, se réjouit Seynabou Ndiaye Diakhaté, la Présidente de l’Office national de lutte contre la fraude et la corruption (Ofnac), le Sénégal rejoint le cercle restreint des pays ayant adopté un document de stratégie anti-corruption. « Grâce à la volonté politique que vous avez insufflée au processus à travers vos différentes directives engageant les membres de votre gouvernement à appuyer la dynamique impulsée par l’Ofnac, notre cher pays pose un jalon de plus vers la conformité totale aux dispositions de la Convention de l’Union africaine et de la Convention des Nations unies contre la corruption », a affirmé Seynabou Ndiaye Diakhaté.

L’Office national de lutte contre la corruption a mis deux ans pour produire ce document. Et, toutes les parties prenantes ont été inclues dans le processus. Il s’agit des pouvoirs publics, des organisations de la société civile, du secteur privé, des syndicats, de la jeunesse, des femmes à travers une « approche inclusive et participative ». « La recherche permanente du consensus a été le fil conducteur de la réflexion à toutes les étapes de ce processus », a précisé la présidente de l’Ofnac. Des comités régionaux de développement ont été tenus dans toutes les régions du Sénégal.

D’après Seynabou Ndiaye Diakhaté, la situation actuelle de lutte contre la corruption a été évaluée pour permettre au comité d’avoir un rapport-diagnostic en vue de jeter les nouvelles bases d’une stratégie nationale de lutte efficace. Ce document, dit-elle, est aussi « un signal rassurant pour les partenaires », mais aussi « un redoutable avertissement contre les prédateurs et délinquants financiers ». L’adoption de la stratégie, estime Seynabou Ndiaye Diakhaté, « constitue un point nodal de la politique publique en matière de bonne gouvernance ».

Le document de la Stratégie nationale de lutte contre la corruption, se félicite Pascal Karorero, représentant résident du Programme des Nations unies au Sénégal, marque un tournant décisif dans la lutte contre la corruption au Sénégal. « Le Pnud se réjouit des nombreux efforts fournis par le Sénégal dans la lutte contre la corruption et les résultats obtenus. La lutte contre la corruption nécessite une forte détermination de l’ensemble des acteurs de la société », a affirmé M. Karorero.

Aliou Ngamby NDIAYE

Source : http://lesoleil.sn/macky-sall-la-lutte-contre-la-c...