Macky Sall : "Je dois ma réélection aux femmes"

Samedi 9 Mars 2019

La célébration de la Journée internationale de la Femme a servi de prétexte au chef de l'État pour magnifier le rôle non négligeable joué par les femmes dans sa victoire à la présidentielle. "Plus de femmes dans les partis politiques nous fera plus de bonheur. J'en connais quelque chose. Car, je vous dois, en grande partie, ma réélection", a dit Macky Sall, lors d'une rencontre organisée, hier 8 mars, par les femmes de la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY).



Et, selon Les Échos, Vox Populi, Le Quotidien, Sud Quotidien, L'Observateur, Enquête, Le Soleil, L'As, le président élu a promis dédier son nouveau mandat aux femmes qui sont, selon lui, "symboles de résilience et créatrices d'avenir". Mieux, Macky Sall compte œuvrer à l'éradication de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et des filles et faire en sorte que son prochain quinquennat profite grandement à ces deux franges du corps social.

