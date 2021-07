Macky Sall : “L’Afrique n’a pas besoin d’aide si l’impôt est payé là où la richesse est produite “ Rédigé par leral.net le Dimanche 4 Juillet 2021 à 19:02 | | 0 commentaire(s)|

Le président de la République a profité des ‘’Rencontres économiques d’Aix-en-Provence’’(France), organisées par le Cercle des économistes, pour aborder la question de l’immigration, mais aussi de la justice fiscale. Sur ce point précis, Macky Sall a une manière spécifique de voir les choses. « Tant qu’il y aura trop de richesses d’un côté et trop de […] Le président de la République a profité des ‘’Rencontres économiques d’Aix-en-Provence’’(France), organisées par le Cercle des économistes, pour aborder la question de l’immigration, mais aussi de la justice fiscale. Sur ce point précis, Macky Sall a une manière spécifique de voir les choses. « Tant qu’il y aura trop de richesses d’un côté et trop de pauvreté d’un autre, personne ne pourra arrêter le mouvement des migrations y compris l’émigration clandestine. Personne ne pourra arrêter l’injustice dans le monde. Il nous faut essayer d’atténuer ces différences et travailler pour une juste rémunération de ces ressources », a préconisé le président sénégalais. Sur la question relative à la justice fiscale, sa position est ferme. « Si l’impôt est payé là où la richesse est produite, l’Afrique n’a pas besoin d’aide. Il faut qu’en Afrique aussi, nous continuions à davantage mobiliser de ressources internes, qu’il y ait davantage de transparence dans la gestion budgétaire, économique. (…). Le changement de la gouvernance mondiale en matière de réforme du système des Nations Unies va être un point important pour le mandant », a-t-il ajouté.



Source : Source : https://www.lasnews.info/macky-sall-lafrique-na-pa...

Accueil Envoyer à un ami Partager