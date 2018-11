Macky Sall : "Le jour où un gendarme a voulu me fouiller au Palais"

Rédigé par leral.net le Mardi 27 Novembre 2018 à 12:53 | | 0 commentaire(s)|

L’affaire avait fait en 2007, les chous gras de la presse. Macky Sall alors Premier ministre (sortant au lendemain des législatives de 2007) avait fait l’objet d’une tentative de fouille au Palais où il se rendait pour une réunion du Pds. Dans son nouvel livre « le Sénégal au cœur » publié aux Editions « Cherche Midi », il est revenu sur cet épisode, sans doute l'un es actes qui ont entraîné sa chute.



« Le 19 juillet, je me rends à une réunion de la direction du Pds au Palais présidentiel. Je viens de démissionner comme prévu de mon poste de Premier ministre mais je suis toujours numéro deux du parti. A l’entrée, le gendarmer demande à me contrôler, je le laisse faire son travail. Mais voilà, c’est long, inutilement long, et insistant. Ma patience légendaire est mise à mal, puis s’émousse lorsque le gendarme me lance : Monsieur, vous devez vous soumettre à la fouille corporelle ! »

-Pardon ?

-« Désolé, nous avons reçu des ordres ».



Je fais aussitôt demi-tour. A peine arrivé chez moi, le téléphone sonne, c’est le président Wade.

« Je viens d’être informé de l’incident avec la sécurité. C’est réglé tu peux revenir, nous attendons.

-Désolé, Monsieur le président, je ne reviens pas. Ce qui s’est passé est scandaleux. On me raconte que Wade aurait alors dit : « Macky Sall ne devrait pas bouder pour si peu ! Son comportement est une erreur ».

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook