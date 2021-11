Macky Sall : « Le meilleur investissement doit être sur l’enfant »

Le Président de la République Macky Sall a écrit samedi sur que le meilleur investissement de l’Etat, des communautés et des familles doit être sur l’enfant pour sa survie, son développement, son bien-être et sa protection. Le chef de l’État a profité de la fête mondiale des enfants pour partager sa forte conviction. Il a aussi invité à « une évaluation de la stratégie nationale de protection de l’enfance (Snpe) ». Ceci, dit-il, permettra « de mieux orienter, organiser et optimiser les interventions en faveur de l’enfant ».

