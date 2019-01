Macky Sall :" On n'a pas besoin d'une jeunesse qui insulte"

Rédigé par leral.net le Vendredi 18 Janvier 2019 à 09:48 | | 0 commentaire(s)|

Le chef de l’Etat est conscient des attaques, dont il fait l’objet via notamment les réseaux sociaux. Hier lors de la conférence sur l’émergence, Macky Sall en a profité pour répondre avec la manière à ses détracteurs, particulièrement la jeunesse sénégalaise et les Ong.



« On a besoin d’une jeunesse dynamique qu’il faut former, pas une jeunesse formée à insulter le chef de l’Etat et des Ong qui vous font croire que c’est ça qui fait avancer votre pays. Insulter les chefs d’Etat, insulter tout le monde, ce n’est pas comme ça que l’Afrique va atteindre l’émergence. Il faut une jeunesse qui s’implique dans la production, etc. », a-t-il martelé, selon ses propos rapportés par EnQuête.



« Nous ne sommes pas l’Amérique, ni l’Asie. Nous sommes l’Afrique, avec nos réalités. Travaillons avec ce que nous sommes, ce que voulons », a ajouté Macky Sall.



Avant que son homologue malien, Ibrahima Boubacar Keïta, ne lance un avertissement plein de bon sens. A l’heure de la mondialisation, prévient-il, tout Etat qui ne saura ne pas qualifier ses ressources humaines «périra ».



«Donc, qualifier la jeunesse, la former, l’éduquer et faisons en sorte que les équipement de base soient disponibles au niveau le plus inférieur. Des villages africains qui sont encore dans l’obscurité, ce n’est pas à notre honneur. Que nous soyons encore en considération de l’eau potable comme un luxe, n’est pas normal. Que nous ayons également, en termes de santé, des zones non accessibles aux soins primaires, n’est pas également à notre honneur. Donc, nous avons des besoins à satisfaire.»

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos