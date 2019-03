Macky Sall: Pluie de félicitations après sa réélection

Rédigé par leral.net le Vendredi 1 Mars 2019 à 23:06 | | 0 commentaire(s)|

Les félicitations se multiplient à l'endroit du Président Macky Sall après sa brillante victoire lors de la présidentielle de dimanche. Ainsi, le PR a reçu appel et les félicitations de Félix Tshisekedi, Président de la RDC. Macky Sall a reçu une lettre de félicitations de SEM Jean-Claude Kassi Brou, Président de la Commission de la CEDEAO. Les félicitations du Président Jorge Carlos Fonseca du Cabo Verde. Quand à Paul Kagamé dans un tweet, il a adressé ses félicitations au Président Sall, non sans saluer la maturité démocratique du peuple Sénégalais. Un autre tweet également reçu, c'est celui de Uhruru Kenyatta du Kenya. La Cote d'Ivoire n'est pas en reste car son Président Alassane Dramane Ouatara a écrit une lettre pour le féliciter.







Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos