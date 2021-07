Macky Sall : “Qu’on arrête de considérer toujours l’Afrique comme un bébé” Rédigé par leral.net le Dimanche 4 Juillet 2021 à 19:09 | | 0 commentaire(s)|

L'Afrique doit s'affirmer en se basant sur ses ressources. C'est du moins l'avis du président Macky Sall, qui estime qu'il est plus que jamais nécessaire de changer les règles de la gouvernance financière. « C'est tout le débat sur le droit de tirages spéciaux (DTS), sur l'accès aux marchés des capitaux, la perception exagérée des risques s'agissant du continent. Il faut faire en sorte que l'Afrique soit partie du jeu et que le continent traite à part égale avec ses partenaires, qu'on arrête de considérer toujours l'Afrique comme un bébé. Il faut que nous continuions à travailler avec tous les partenaires dans un esprit gagnant-gagnant », a-t-il fait savoir ce dimanche, en marge ''Rencontres économiques d'Aix-en-Provence''(France), organisées par le Cercle des économistes.



Source : Source : https://www.lasnews.info/macky-sall-quon-arrete-de...

