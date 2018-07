Macky Sall, Serigne Sidy Mbacké et Karim Wade

Lundi 30 Juillet 2018

Macky Sall peut se le tenir pour dit : des chefs religieux qui l’ont soutenu et prié pour lui pour son élection, risquent de le lâcher et de s’allier avec ses challengers. Parmi ceux-ci, Serigne Sidy Mbacké Alkhourane.



Ce petit-fils de Serigne Touba Khadim Rassoul est devenu, dit-on, très proche de Karim Wade. D’ailleurs, selon nos informations, il y a quelques temps, l’ancien ministre du Ciel et de la Terre a adressé une lettre à ce dernier, à travers laquelle, il réitérait sa fidélité et l’espoir qu’il place dans les prières du Mbacké-Mbacké.



En plus de cette lettre envoyée à l’occasion de la fête de la Korité, Serigne Sidy Mbacké Alkhourane a également eu droit à un exemplaire du Saint Coran en guise de cadeau de l’ancien très arrogant ministre d’Etat. C’est dire que Karim Wade est décidé à prendre part à ces joutes électorales. Mais d’abord, il faut qu’il retourne au pays. Et cela est une autre paire de manches pour lui.











Les Echos

