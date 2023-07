Macky Sall : "Si quelqu’un doit être arrêté, il doit l’être"

Depuis sa condamnation, les informations sur l’imminence de l’arrestation de Ousmane Sonko ne s’estompent pas. Ce vendredi, dans un entretien accordé au quotidien "Le Monde", le Président Macky Sall s’est exprimé sur la question, renseigne iGFM.



L’Etat craint-il que son incarcération suscite des troubles : «Non, je ne crains rien. Je dirige un pays, je ne me focalise pas sur un débat de personne. Si quelqu’un doit être arrêté, il doit l’être», a déclaré Macky Sall dans l'entretien.



Celui qui a déclaré qu’il ne sera pas candidat en 2024 assure que l’élection se tiendra et le peuple choisira son président. «Rien ni personne ne pourra remettre en cause le processus électoral», dit-il.