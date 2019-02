Macky Sall à Goudiry: « Atteignez la barre de 75% minimum, après je vous donnerai satisfaction »

Rédigé par leral.net le Vendredi 8 Février 2019 à 11:34 | | 0 commentaire(s)|

A Goudiry après un passage à Bakel et Kidira, Macky Sall a invité les responsables de ces localités à gagner mais aussi à fixer la barre très haut pour qu’il satisfât leurs doléances. « J’ai entendu le messages des responsables et nous avons pris note. Ici à Goudiry, nous n’avons pas de doute, mais c’est une question de proportion. Je veux que vous atteignez la barre des 75% minimum, après je donnerai satisfaction de vos doléances, notamment la position de vos responsables », promet-il.



Le candidat de Benno Bokk Yakaar se vante d’avoir fait des réalisations dans le département même si beaucoup à reste faire. « Lors de ma tournée de pénétration des réalités du Sénégal des profondeurs, nous avions fait trois jours à Goudiry. Il y a de cela 8 ans. Beaucoup de choses ont été faites.



400 Km de routes ont été construits dans le département. Nous avons déjà mis en place 16 systèmes hydrauliques, notamment à Dianké Makhan, Médina Foulb&, Sinthiou Bogar Aly entre autres. Nous avons pu mettre l’eau dans ces localités. 26 villages ont été électrifiés, 11 périmètres d’une superficie de 54 hectares également aménagés. Nous avons distribué du matériel agricole. Le plus important sera ce qui va venir dans le département de Goudiry », dira-t-il, selon L’Observateur.



Le candidat sortant annonce avoir prévu l’électrification de 76 villages, 1 385 km de pistes, le raccordement de 27 villages au réseau hydraulique du département dans la seconde phase du Plan Sénégal Emergent.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos