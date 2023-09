Macky Sall à New York pour parler des ODD Rédigé par leral.net le Lundi 18 Septembre 2023 à 13:02 | | 0 commentaire(s)|

Le président Macky Sall va co-présider à New-York une table ronde dédiée au dialogue des chefs d’Etat et de gouvernement sur la mobilisation des financements et des investissements nécessaires à la réalisation des objectifs de développement durable (ODD). Cette activité sera organisée en marge de la 78e session ordinaire de l’Assemblée générale des Nations unies […] Le président Macky Sall va co-présider à New-York une table ronde dédiée au dialogue des chefs d’Etat et de gouvernement sur la mobilisation des financements et des investissements nécessaires à la réalisation des objectifs de développement durable (ODD). Cette activité sera organisée en marge de la 78e session ordinaire de l’Assemblée générale des Nations unies prévue du 17 au 23 septembre à New York, qui abrite le siège de l’ONU.



Source : Source : https://lesoleil.sn/macky-sall-a-new-york-pour-par...

Accueil Envoyer à un ami Partager