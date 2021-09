Macky Sall à Touba samedi : Serigne Ameth Basse met en garde les fauteurs de troubles (Vidéo)

Le président de la République, Macky Sall, est attendu samedi à Touba pour une visite de courtoisie à quelques jours du grand Magal de Touba, prévue les 25-26 septembre. Ainsi, Serigne Ameth Basse, slameur en Wolof, met en garde ceux et celles qui souhaiteraient saboter la venue du chef de l’Etat dans la ville sainte de Touba.







Comme l’a déjà rappelé Serigne Mountakha Bassirou Mbacké par le biais de son porte-parole, Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké, à travers laquelle il interdit à toute personne, au niveau du périmètre de la Cité religieuse, de fomenter un quelconque acte de sabotages.







Serigne Ameth Basse réitère les propos de guide des Mourides et met en garde aux jeunes de Touba, qui pourraient être manipulés par des politiciens malintentionnés dans le but de saboter cet évènement. Pour rappel, le président de la République va procéder à l’inauguration de l’hôpital de niveau 3 en construction à Touba.



Regardez !

Source : https://www.exclusif.net/Macky-Sall-a-Touba-samedi...