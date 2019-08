Macky Sall a déjà « accordé la grâce à Khalifa Sall », mais…

Rédigé par leral.net le Mardi 13 Août 2019 à 21:47 | | 0 commentaire(s)|

Selon Rfm qui tient cette information d’une source très proche du président de la République, Macky Sall aurait déjà acté la décision d’accorder la grâce présidentielle à l’ancien maire de la ville de Dakar, Khalifa Ababacar Sall, mais un grand mystère entoure la date de publication du décret et de libération de ce dernier. Rfm informe que la présidence attendrait une demande formulée par Khalifa Sall et ses conseils.



« Nos sources sont formelles. Le Président Macky Sall a bel et bien décidé de gracier Khalifa Sall, mais à une seule condition. Il veut que l’ex maire de dakar et ses avocats en fassent la demande. Ce qui n’est toujours pas fait. Un membre de l’entourage proche du chef de l’Etat nous affirme que, Khalifa Sall ne passerait pas une seule nuit de plus en prison s’il formule une demande de grâce aujourd’hui », informent nos confrères de RFM.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos