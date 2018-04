Macky Sall à l'ouverture de la semaine de la Jeunesse : « L’avenir de la jeunesse passe par son éducation, sa formation"

Le président de la République Macky Sall a lancé hier (samedi), l’ouverture de la Semaine nationale de la fête de la jeunesse à Pikine (banlieue dakaroise) dont le thème est" La citoyenneté des jeunes pour un Sénégal émergent" .



Au cours de cette cérémonie, le Président Macky Sall a promis de renforcer le fonds de financement de l’Agence nationale pour l’emploi des jeunes (ANPEJ). « Dans le cadre de la promotion de l’auto-emploi, j’ai décidé de renforcer le fond de financement de l’Agence nationale de la promotion de l’emploi des jeunes (Anpej), en mettant en place un nouveau mécanisme de financement, la Délégation à l’entrepreneuriat rapide (Der) dotée d’un fond de 30 milliards de F cfa. Et celle-ci va commencer les financements à partir de ce mois d’avril 2018 », a-t-il dit dans son allocution devant des milliers de jeunes.



Le Président Sall a aussi annoncé « la mise en place du projet Formation-Ecole-Entreprise avec la formation de 25 mille jeunes, dont le but est de permettre à la jeunesse d’accéder facilement à l’intégration et de contribuer pleinement à l’édification du Sénégal de demain ».



Conscient que l’avenir d’un pays repose sur la jeunesse, le Président a encouragé les jeunes de la banlieue à avoir le culte de l’entrepreneuriat, de l’éducation et surtout de la formation. « L’avenir de la jeunesse passe par son éducation, sa formation et nous avons prévu la construction de centres de formation et de lycées professionnels ainsi que l’affectation du montant de 20 milliards de F cfa à ce secteur de la formation professionnelle; pour donner aux jeunes la chance d’accéder à un emploi décent et durable », a-t-il précisé.



A cet évènement, le Président de la République Macky Sall avait à ses côtés son Premier ministre Mahammad Boun Abdallah Dionne, le Ministre de l’intérieur Aly Ngouille Ndiaye, Souleymane Jules Diop (PUDC), entre autres.





Thierno Malick Ndiaye