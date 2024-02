Macky Sall à l’ouverture du dialogue national : « Ma volonté et mon vœu le plus cher, c’est de faire tenir l’élection présidentielle dans les meilleurs délais »

Dans ce cadre, il lance : « alors, dialoguons. Restons sereins, responsables, pragmatiques et efficaces ». Selon le président de la République, chacun de nous doit se transcender et s’élever à la hauteur du Sénégal que nous voulons : un Sénégal de paix et de stabilité. C’est ce qui confirmera notre grandeur d’une Nation unie par une histoire et un destin communs. Il a souligné que ce temps du sursaut et du dépassement devrait aussi consacrer le pardon, l’oubli et la réconciliation pour la paix indispensable à la cohésion nationale et à la poursuite de nos efforts de développement.



«En convoquant ce dialogue qui n’est pas le premier du genre, je n’ai qu’un seul objectif : trouver un consensus sur la date de la prochaine élection présidentielle afin que le scrutin se tienne dans les meilleures conditions d’organisation et de transparence qui en garantissent la crédibilité ; étant entendu qu’il se déroulera, comme d’habitude, sous observation nationale et internationale », a affirmé le président Sall. Il se dit convaincu que le peuple sénégalais, fort de son génie et de son attachement à la démocratie et à l’état de droit, trouvera à travers ce dialogue, les mécanismes appropriés, pour garantir la continuité de l’Etat.

Adou FAYE

Le président de la République a lancé ce 26 février 2024, les travaux du Dialogue national à Diamniadio. A cette occasion, il a affirmé sa volonté de tenir l’élection présidentielle dans les meilleurs délais. «Ma volonté et mon vœu le plus cher, c’est de faire tenir l’élection présidentielle dans les meilleurs délais et dans la paix. Le Gouvernement y travaille déjà, pour une parfaite organisation logistique de l’élection présidentielle comme d’habitude », a déclaré Macky Sall.Source : https://www.lejecos.com/Macky-Sall-a-l-ouverture-d...