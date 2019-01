"Macky Sall a ouvert la phase contentieuse post-électorale avant l’heure", selon Taxaw Temm Le mouvement TAXAW TEMM s’est réuni en conférence nationale extraordinaire afin de réfléchir sur le contexte national, apprécier le verdict du parrainage et dégager les perspectives d’avenir et la conduite à tenir avant, pendant et après l’élection présidentielle du 24/02/ 2019.

Rédigé par leral.net le Jeudi 24 Janvier 2019 à 16:15 | | 0 commentaire(s)|



Sur l’actualité politique, Taxaw Temm a estimé que la situation actuelle est la

continuation du forcing illustré par :



- le référendum tronqué de Mars 2016, les législatives chaotiques de 2017

ainsi que les entorses volontaires et programmées, depuis l’Acte III de la

Décentralisation de 2013 ;



- une série de transgressions sur le code électoral consensuel de 1992,



- un fichier électoral concocté dès le départ pour la réélection de candidat

Macky Sall,



- la loi scélérate du parrainage pour écarter des adversaires politiques et se

choisir ses propres concurrents.



En utilisant le Conseil Constitutionnel, ravalé à la fonction de boîte à lettres,

chambre d’enregistrement de doléances et des récriminations et d’entérinement des

pièges et forfaitures du pouvoir en place, Macky SALL a ouvert la phase

contentieuse post-électorale avant l’heure.



Il va donc sans dire, que notre pays demeure plus que jamais exposé aux risques

de troubles et de chaos post-électoraux inévitables, si rien n’est fait pour rétablir les

choses à l’endroit.



Il apparaît clair qu’avec une crise sociale profonde, des tensions politiques

exacerbées, les enjeux autour du pétrole, du gaz, du zircon, etc., le Sénégal est

assis sur des braises avec une « cocotte minute » en ébullition, un cocktail explosif

qui peut générer une déflagration générale, difficilement maîtrisable avec des dégâts

énormes.



L’opposition devra œuvrer avec fermeté et intelligence pour conduire la 3e

alternance qui doit se muer en alternative sociale, politique et économique pour un

Sénégal libre, respecté et développé.





Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos