Macky Sall a reçu les étudiants de la Coordination des étudiants de Saint-Louis

Une audience qui a failli nous échapper, c’est celle des étudiants de Saint-Louis au Palais de la République. Qu’étaient venus faire ces éternels râleurs au Palais de l’avenue Senghor ?



Tout ce que l’on sait, c’est que la Coordination des étudiants de Saint-Louis a eu une audience chaleureuse avec le Président Macky Sall. Selon les antennes du journal "Le Témoin", braquées au Palais, dès le début de l’audience, le chef de l’Etat a fait observer une minute de silence en mémoire des étudiants Alpha Yoro Tounkara et Prosper Senghor, décédés récemment lors de manifestations à l’université Gaston Berger de Saint-louis.



Les échanges ont abouti à un consensus sur la nécessité d’éviter la violence, pour apaiser l’espace universitaire et prendre en charge les préoccupations d’ordre pédagogique et social qui se posent au sein de l’université Gaston Berger. Très attristé, le Président Sall a encore présenté ses condoléances et a décidé d’accompagner les familles des victimes, pour les soutenir dans ces épreuves difficiles, rapporte le journal.